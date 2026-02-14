Découverte du département de l’Isère, du massif des Écrins au sud du Dauphiné. Point de départ à la cité médiévale du Grésivaudan, pour finir en beauté avec la traversée de la vertigineuse passerelle suspendue au-dessus du lac de Monteynard. L’Isère, c’est également des siècles d’histoire, entre conquête aux limites du duché de Savoie, et les terribles épisodes de Résistance dans le Vercors. Au-dessus de la route Napoléon à plus de 1500 mètres, se dresse Notre-Dame de La Salette et la grotte de la Balme qui abrite légendes et sculptures minérales.
Réalisé par Philippe Vergeot
© MORGANE PRODUCTION