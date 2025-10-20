Documentaire

Certains la nomment la perle de l’Atlantique : l’île de Ré est la quatrième plus grande île de France, derrière la Corse, l’Île d’Oléron et Belle-Île.

Réputée pour ses marais salants légendaires et ses plages de sable fin réparties sur 100 kilomètres de littoral, elle est un petit paradis qui attire chaque année près de 180 000 touristes. On y vient pour goûter l’art de vivre à la rhétaise, profiter de ses charmants villages et de leurs maisons blanches, décorées de roses trémières.

C’est aussi l’horizon à perte de vue… Et un relief bien plat, qui permet de parcourir l’île à vélo. Le temps d’un été, découvrez ses paysages ravissants, en compagnie d’amoureux de l’île.

Réalisation : Audrey Parfait