Documentaire

En Lozère, les feux de la St-Jean sont particulièrement populaires. Ils sont souvent organisés par les villages et les communes, et rassemblent les habitants autour d’un grand feu de joie. La soirée est animée par des danses, des chants, des jeux et des repas en plein air.

Les feux de la St-Jean sont souvent associés à des rites ancestraux, destinés à chasser les mauvais esprits et à favoriser la croissance des cultures. On raconte que les flammes du feu ont des vertus purificatrices et régénératrices.

La tradition veut également que l’on saute par-dessus le feu, symbole de purification et de renouveau. Cette pratique est censée apporter de la chance et de la prospérité pour l’année à venir.

Les feux de la St-Jean en Lozère sont une occasion de se retrouver en famille et entre amis, de célébrer l’été et de perpétuer une tradition populaire millénaire.