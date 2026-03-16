Charlotte est à Metz pour nous parler de la culture et nous démontrer qu’ici elle s’exprime de plusieurs manières. C’est en compagnie d’une personne passionnante et attachante : Jacques Mercier, chef d’orchestre, qui est depuis quelques mois à la retraite, qu’elle nous en parlera. Il a dirigé pendant 16 ans l’Orchestre National de Metz.
C’est avec cet amoureux de la musique et de sa ville natale que nous allons découvrir autrement la ville de Metz.
Nous vous parlerons aussi de Bliiida, un lieu de création et d’échanges, et nous irons aussi à la rencontre d’un pâtissier qui mixe la gourmandise et la culture !