Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Arménie , une terre de traditions Horizons infinis. Miracles de la nature. Vénérables cathédrales. Monastères mystiques. Montagnes sacrées. Enigmes préhistoriques. Ce sont quelques caractéristiques de...

Documentaire Géorgie – Perle du Caucase Située à un carrefour stratégique entre l’Europe et l’Asie, la Géorgie a subi les invasions perses, byzantines, arabes, turques,...

Documentaire Trancoso au Brésil : le refuge des ultra riches ! Son côté à la fois authentique et tendance rappelle le Saint-Tropez des années 50. Trancoso se trouve au nord...

Documentaire Charme des jardins anglais Le jardin à l’anglaise est en complète opposition au style de jardin à la française très structuré, par son...

Documentaire Les kali’nas : survivre grâce aux esprit du delta Au nord de la Guyane, à l’embouchure du fleuve Maroni, vit le peuple kali’na. Entre traditions et modernité, ils...

Documentaire Le quotidien fou de ces familles qui vivent sur l’eau Le pari fou de familles qui ont quitté leurs proches et vendu leurs maisons pour une vie sur l’eau...

Documentaire Escapade en Polynésie française – Histoire, traditions et culture des Îles Marquises Au milieu de l’océan Pacifique, dans les Îles Marquises, la population s’organise pour reconquérir ses racines et se bâtir...

Documentaire Polynésie : expédition en terres des Moaï L’équipe de Francis Le Guen explore les terres ancestrales des premiers Polynésiens, en voyageant à travers deux îles mythiques...

Article Charente : une région riche en patrimoine et en activités Situé dans le sud-ouest de la France, le département de la Charente offre un cadre magnifique, notamment grâce à...

Documentaire L’Asie : le nouvel eldorado des Français L’Asie, vaste continent aux mille visages, séduit de plus en plus les voyageurs français en quête d’exotisme et d’aventure....

Documentaire Par avion – Alicante à El Ejido Dans les airs, Vincent Nguyen découvre la côte espagnole, défigurée par l’urbanisme, puis visite Alfaz Del Fi, un village...

Documentaire Chine : Les 2 semaines les plus folles de l’année Pour les Chinois, les vacances sont une nouveauté! Ils ont découvert les congés payés il y a 15 ans...

Documentaire Val d’Isère, un festival d’aventure A l’occasion du Festival International du Film Aventure & Découverte de Val d’Isère, qui se tient du 15 au...

Documentaire Islande : aux confins du cercle polaire Dans son périple au-dessus du Nord-Est de l’Islande, Vincent Nguyen est accompagné par Angrimur Johannsson, un des rares pilotes...

Documentaire Aux Bahamas, ces plongeurs risquent leur vie pour découvrir les abysses de la terre Les Bahamas sont l’un des rares pays au monde à posséder des « trous bleus », des énigmes géologiques qui datent...

Documentaire Indonésie : Padang – Minangkabau – Jakarta Le voyage de Philippe débute à Padang, sur l’île de Sumatra. Il prend le train pour rejoindre la région...

Article Exploration de la Vallée de la Mort aux USA La Vallée de la Mort, située en Californie, est l’un des lieux les plus fascinants et mystérieux des États-Unis....

Documentaire Echappées belles – Mali Direction le Mali pour Sophie où elle se rendra à Bamako, C’est là que l’on trouve le plus important...