Depuis sa jeunesse, Matthieu Tordeur cultive un désir d’aventure. Il a fait le tour du monde au volant d’une 4L pour promouvoir la microfinance, couru 250 km dans le Sahara et un marathon en Corée du Nord. Du Groenland au Pakistan en passant par la Patagonie, Matthieu ne voyage jamais sans son appareil photo, afin de documenter ses aventures. A seulement 26 ans, il est le plus jeune membre de la Société des Explorateurs Français, et tente d’inspirer ceux qu’il croise à oser et se lancer les défis les plus audacieux…