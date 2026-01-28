Cette région est un vrai terrain de jeu pour les aventuriers. Le sommet de Trollheimen attire randonneurs et grimpeurs expérimentés comme Tommy Skeide. Images tirées de la série documentaire « Destination wild : Scandinavie ».
Loin des destinations touristiques bondées, la Creuse bénéficie de deux atouts majeurs : le calme et l’espace. La région...
Dans le cadre nord-ouest du Canada se trouve la magnifique cité de Vancouver, havre de sérénité enjolivé par la...
De la Croisette au marché couvert de Forville, des quais du vieux port aux palaces, du Palais des festivals...
Capitale européenne au charme indéniable, Strasbourg se transforme chaque année en un écrin de tendresse à l’occasion de l’événement...
Avec ses vieilles tours, ses quais, ses rues pavées de pierres, ses maisons à pans de bois datant du...
Nous vous proposons aujourd’hui une visite un peu particulière avec 3 charmantes nazairiennes. Elles s’appellent Marie, Fanny et Géraldine...
L’Argentine, destination de rêve pour les motards, avec ses paysages uniques, ses montagnes spectaculaires et sa nature surprenante. Découvrez-les...
Après 8 heures passées en mer à lutter contre le poisson, les pêcheurs des Saintes rentrent au port. L’heure...
Il y a très longtemps, sur l’île Indonésienne de Sulawesi, une Reine mit au monde des jumeaux. L’un d’eux...
Du bleu, du vert, des vagues (un peu) et des arbres (beaucoup). Bienvenue à Seignosse, dans les Landes. Gérald...
C’est l’une des destinations préférées des Français. Chaque année, ils sont entre 500 000 et 600 000 à se...
Nous partons à la découverte du Haut-Rhin, une terre alsacienne de traditions dotée d’un patrimoine de toute beauté. Au...
Capitale culturelle de la Russie, Saint-Pétersbourg connaît un nouveau rayonnement. Au rythme des hivers polaires interminables et des étés...
Si tout est l’histoire, « La France aux mille villages », en fait indéniablement partie, riche et savoureuse… Vous découvrirez ce...
Chaque communauté célèbre ses fêtes de manière unique, avec audace et fierté. Les artistes transforment la ville en un...
Folles cavalcades, palais féeriques et populations hospitalières à la culture millénaire : C’est ce que rencontre le voyageur sur...
Découvrez les Philippines, l’un des plus grands archipels du monde avec plus de 7 000 îles. Admirez la beauté...
Située entre la pointe du Hourdel et la pointe Saint-Quentin-en-Tourmont, le long du littoral de la Picardie, la baie...
Avec ses eaux turquoise, la richesse de sa culture bouddhiste et sa faune et sa flore luxuriantes, la Thaïlande...
Workou et Tasfaï sont pêcheurs et malgré la terreur que leur inspirent les crocodiles du lac Chamo ils partent...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site