Documentaire

Harmonie, beauté, sérénité et richesse : voilà quelques-uns des mots qui reviennent fréquemment lorsqu’on parle de la Norvège. Pierre Brouwers a réalisé plusieurs tournages pour capturer, à travers toutes les saisons et du sud au nord, la splendeur de l’un des pays les plus majestueux au monde. Des fjords impressionnants, l’éclat des îles Lofoten, la vie quotidienne en Laponie, et les jeux de lumière du jour et de la nuit, ce documentaire vous invite à explorer les fascinants horizons du Nord.

De Pierre Brouwers.

Format 52′