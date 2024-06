Documentaire



Le Zanskar, province montagneuse du Tibet, abrite l’une des populations les plus isolées du monde. En raison de l’hiver glacial et neigeux, pendant près de 8 mois, les habitants des villages environnant se retrouvent complètement coupés du monde. Alors qu’une nouvelle route est en construction pour les lier à l’autre versant de la montagne, ces derniers nous invitent à découvrir leur quotidien. Entre modernité et traditions ancestrales, nous suivons leur routine et leurs cérémonies, de la récolte de l’orge avant le grand Hiver au mariage d’une des jeunes femmes du village. Un documentaire de Jean-François Bordier.