De la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’aux vents de Quiberon, le sentier des douaniers le fameux GR34 longe près de 2000 kilomètres de paysages marins parmi les plus saisissants de France. Entre prés salés, falaises ocres, ports historiques et phares battus par les vagues, le chemin raconte des siècles de surveillance côtière, de contrebande, de pêche et de vie maritime.
Au fil de cette traversée, éleveurs, artistes, navigateurs, chefs et gardiens de mémoire révèlent l’âme profonde de la Bretagne : ses traditions, sa force, sa créativité et sa relation unique à l’océan.
Réalisé par Sam Caro
© MORGANE PRODUCTION