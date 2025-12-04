Documentaire

Les Wayanas, premiers habitants de la Guyane, se tiennent aujourd’hui comme les derniers gardiens d’une culture en péril. Nichés au cœur des vastes forêts tropicales de l’Amérique du Sud, en Guyane, ils continuent de vivre en harmonie avec la nature, s’appuyant sur la chasse comme leur principale source de subsistance. Pour les chasseurs Wayana, la nature est une extension d’eux-mêmes, et la chasse n’est pas un simple passe-temps, mais une nécessité vitale.

Cependant, l’influence de la modernité s’infiltre peu à peu. De plus en plus de jeunes Wayanas se tournent vers la télévision et envisagent de quitter le village à la recherche d’opportunités en ville. Cependant, au milieu de ce changement, il reste quelques individus qui portent l’espoir continu de perpétuer la culture Wayana. Parmi eux se trouve Mimisiku, l’un des derniers chasseurs de la tribu. Parcourant les rives de la rivière lors de ses chasses nocturnes, il use de son lasso pour capturer des crocodiles et d’autres proies sauvages.

Documentaire : Légendes Vivantes d’Outre-Mer – Les Derniers Chasseurs Wayana

Un documentaire de Jêrome Ségur

