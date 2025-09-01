Port-Cros, un parc entre ciel et mer. L’inconnu, l’inédit, l’inaccessible… Les îles fascinent et émerveillent… De grands écrivains en ont fait le décor d’aventures fantastiques. Mais loin d’un monde imaginaire, tout près du littoral varois, il existe une île aux trésors bien réelle. Une île si belle que ses propriétaires en firent don à l’État pour préserver tous ses mystères… Port-Cros… Un paradis sur Terre qui devint, en 1963, le premier parc national marin des côtes françaises…
Réalisateur : Ulla Lohmann