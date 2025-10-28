Documentaire

Voyager en Autriche par le train, c’est découvrir un petit pays d’Europe qui fut, encore tout récemment, un empire, rivalisant avec les grands Etats de la planète.

L’Autriche a conservé un charme suranné et un goût pour l’ouverture sur le monde. Le train fait partie de ces vestiges d’empire, quand Vienne était l’une des grandes capitales du Vieux Monde.

Petits villages isolés, hameaux des Alpes où les chants résonnent de vallée en vallée pour briser les solitudes, fastes viennois revisités par l’opéra de rue : la tradition perdure, mais le pays se réinvente aussi, au coeur de l’Europe.

Un film présenté et réalisé par Olivier Weber

Une production Bo Travail !