Documentaire

Embarquez pour un voyage aux frontières de l’irréel comme une plongée dans un territoire méconnu, dont on ignore tout des traditions et de la culture. Bienvenue dans le Hunan, l’autre monde d’Avatar.

Au cœur de la Chine, dans la province du Hunan, s’épanouit le parc de Zhangjiajie. L’aura de beauté mystérieuse et la splendeur mystique qui s’en dégagent ont inspiré les décors du film Avatar de James Cameron…

Mais le Hunan possède également d’autres richesses tout aussi étonnantes. C’est là qu’une partie des Miaos, une des 56 ethnies minoritaires de l’Empire du Milieu, vit encore au rythme de ses traditions toujours bien ancrées, avec des danses et des costumes magnifiques, comme des livres ouverts sur leur culture. Ici le temps semble être suspendu à la beauté.

Film réalisé par Laurence Thiriat

Musique originale de Gérard Cohen