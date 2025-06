Documentaire

L’ile de Gozo fait partie de ce petit pays Malte en pleine méditerrannée au large des côtes tunisiennes.

C’est l’île la plus touristique de l’archipel de Malte. Les restes des plus vieilles pierres du monde édifiées se trouve sur une petite île de la Méditerranée …l’île de Gozo… où l’homme posa le pied il y a 7.000 ans. Et ici, un temple bâti à peu près mille ans avant les pyramides égyptiennes et Stonehenge en Angleterre . Gozo est aussi connue pour être l’île de Calypso, la nymphe qui vivait dans une caverne et, qui selon Homère, put convaincre Ulysse de rester avec elle durant sept années, avant qu’il ne retourne chez lui en Grèce auprès de sa femme Pénélope restée fidèle…