Documentaire

Séparée de la grande terre d’Australie par le détroit de Bass, la Tasmanie est une terre à part. Cette île d’une grande beauté sauvage est un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature.

Le décor de fougères arborescentes et d’arbres géants fait faire au voyageur un bond dans un lointain passé. On peut croiser ça et là des animaux tout aussi exotiques et étranges que le wallaby, l’ornithorynque ou le fameux diable de Tasmanie.

Les guides et les rangers vouent une véritable passion à leur terre et n’hésitent pas à partager leurs connaissances avec les randonneurs venus parcourir le célèbre Overland Track ou encore ceux souhaitant s’aventurer dans la forêt d’arbres géant du Tarkine.

Tiré du film : “Les Nouveaux Paradis – Tasmania: l’île au bord du monde”

Réalisation : Laurent Chalet

