La Mauritanie est un pays du Sahel qui, après avoir combattu le terrorisme, retourne à la vie. L’une de ses fiertés est le « train du fer », qui convoie le minerai ferreux jusqu’à l’Atlantique. Une source de revenus pour tout le pays, composé à 90% de désert et indépendant depuis 1960. Voyager sur ses wagons, c’est pour l’écrivain Olivier Weber le moyen de rencontrer des ouvriers du désert, des commerçants de retour dans leurs villages. Et au gré des haltes de vivre avec nomades et seigneurs des dunes.

Mais ce monstre métallique, le train le plus long du monde, en cache un autre, plus petit, et touristique, celui des voyageurs du désert. Une vieille micheline rescapée de la casse et qui fend les sables une fois par semaine l’hiver. L’occasion aussi de ravitailler en eau les hameaux perdus. Le Sahara mauritanien offre ainsi des paysages uniques au monde, avec ses ergs, ses gigantesques monolithes chers à Théodore Monod, ses oasis millénaires et la légendaire ville de Chinguetti, riche d’une bibliothèque ancestrale et de manuscrits exceptionnels.

Documentaire : On The Rails – Le monstre du fer (Mauritanie)

Réalisation : Olivier Weber

