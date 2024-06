Documentaire



Saint-Barthélemy, territoire français au cœur des Caraïbes, est l’une des destinations favorites des « Rich and Famous ». Des personnalités comme Bill Gates, Warren Buffett, Paul Allen, Rupert Murdoch, Steven Spielberg et les Rothschild y ont séjourné. Parmi les célébrités françaises, nombreux sont ceux qui possèdent une maison sur l’île, comme Jean Reno et Johnny Hallyday. Une villa de 300 mètres carrés peut se louer pour 130 000 euros la quinzaine pendant les fêtes de Noël. L’immobilier à Saint-Barthélemy demeure donc un investissement sûr. Les grandes marques l’ont bien compris : Hermès, Cartier, Dior, Gucci, Bulgari, Jaeger-LeCoultre et Chopard y ont toutes ouvert une boutique.