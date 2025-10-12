Documentaire

Bienvenue aux îles Féroé avec Jérôme Pitorin. Un archipel autonome de 18 îles perdues dans l’Atlantique Nord, qui fait partie du Danemark. Un peu plus de 50 000 Féroïens vivent sur ce paradis hors du commun, entourés de milliers d’oiseaux et de moutons. Ici, presque rien ne pousse. Les gens pêchent et chassent.

Jérôme part à la rencontre de ces descendants des vikings au fort caractère. Les Féroïens, fiers habitants du bout du monde, ont leur propre langue, et leur propre monnaie.

Attachés à leurs traditions et conscients qu’ils doivent protéger leur terre, ils sont soumis à la rudesse d’un territoire intransigeant dont les paysages sont spectaculaires. Chacun le dit : « Ici, c’est la terre du peut-être » !

Les Féroïens – vikings des temps modernes – forment un peuple soudé et fort, qui a développé une certaine résistance face à la météo capricieuse, mais aussi une grande adaptabilité.

Dans cet extrait, Jérôme et Lucas, un jeune photographe français, pagaient sur lac Leitisvatn / Sørvágsvatn sur l’île de Vágar. Ils s’arrêtent pour prendre quelques clichés du décor exceptionnel qu’offre le lac le plus connu des Féroé. Ils se rendent à Tórshavn, avec ses maisons typiques dont les toits sont recouverts d’herbe.