Documentaire

Laissez entrer ceux qui pleurent : Il y a des moments privilégiés dans la vie des Toraja que l’on peut résumer en un seul mot « Mabadong ». Les funérailles Toraja sont semblables à elles-mêmes depuis 500 ans. « Laissez entrer dans le cercle ceux qui pleurent le défunt » explique l’incroyable lien entre les membres d’une communauté qui vit encore aujourd’hui sous d’incroyables pressions. Ce lien encourage les Toraja à garder leurs traditions et montre que la disparition des minorités ethniques n’est pas un phénomène inéluctable. « Laissez entrer ceux qui pleurent » est l’histoire d’un jeune homme qui entraîne sa famille dans des dettes, vend la maison de ses parents et en joue le montant au combat de coqs pour assumer seul les frais des funérailles de sa grand-mère et préserver ainsi son rang dans la tribu… et maintenir la tradition Toraja.Mais ce genre de pratiques ne pourra pas durer éternellement.

Réalisateur : Christian FRANÇOIS-CRYE