De la forêt équatoriale Gabonaise qui couvre 80% du territoire, les Gabonais tirent l’essentiel de leurs traditions, de leur médecine, de leur spiritualité et de leurs ressources. Juste, un jeune citadin veut se reconnecter à sa culture et part s’adresser aux esprits de la forêt. Il s’engage dans un rite de passage spectaculaire.