Documentaire

À quelques encablures de la baie de Quiberon, l’île d’Houat séduit tous les amoureux de la mer et de la nature.

La petite île de 300 hectares est un petit paradis dont raffolent les adeptes d’un tourisme naturel et authentique. Ici, la nature règne en maître. L’île d’Houat est d’ailleurs la première à agir pour sa protection et la défense de sa biodiversité. Ainsi, les véhicules à moteur sont interdits sur l’île. On se déplace uniquement à pied, à cheval, à vélo ou en bateau.

Un sentier côtier, long de 16 km, permet de faire le tour de l’île, en cinq heures environ. À l’est, de jolies plages de sable fin et une eau turquoise ; au sud, une côte sauvage entrecoupée de falaises et de criques rocheuses. Pour découvrir une autre facette de l’île, il faudra visiter le musée de l’Eclosarium consacré à la vie marine microscopique et l’histoire de l’île d’Houat. Ici plus qu’ailleurs, la pêche est inscrite dans l’ADN de l’île. Le retour de pêche quotidien des bateaux est un moment à ne pas manquer : Rendez-vous à partir de 16 h sur le port de Saint-Gildas !

