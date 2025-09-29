Conférence

Conférence sur le dépassement de soi et ma traversée de L’Islande du nord au sud en autonomie complète. Conférence présenté par Life’s Better Outside et LBO expérience lors des soirée LBO.

Guide Voyage pour créer votre parfaite Odyssée de randonnée en Islande. Dans cette vidéo je commente mon film Ísland Odyssée dans le quel j’ai traversé l’Islande en entier du nord au sud en randonnée.

Ce vidéo sert aussi de guide voyage pour vous aider à planifier votre parfait sentier de randonnée et avoir la meilleure expérience de hiking en Islande possible.