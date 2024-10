Documentaire



En 1420, les explorateurs portugais découvrent l’île de Madère, vierge de toute population. Au milieu de l’Atlantique, à la croisée des chemins entre Europe, Afrique et Amérique, Madère devient une halte privilégiée pour les voyageurs et un lieu de transit pour les plantes exotiques rapportées par les marins, les missionnaires et les botanistes. Madère « l’île jardin », offre au visiteur de nombreux parcs, jardins, et autres « quintas » – les grandes propriétés agricoles – qui s’y sont développées au XIXème siècle, comme la Quinta do Palheiro, créée en 1804 par le comte de Carvalhal.

Un film de Lelio Moehr

