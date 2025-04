Documentaire

Pierre Brouwers, ayant filmé certains des plus magnifiques sites naturels du monde, sait parfaitement ce que signifie l’expression « îles paradisiaques ». Il l’applique sans hésitation aux terres françaises des antipodes. Plages immaculées, lagons cristallins, faune et flore exotiques : sa caméra nous plonge dans un décor idyllique. Puis vient la découverte des traditions, des modes de vie et des activités des populations qui ont su préserver leur patrimoine culturel. Des atolls polynésiens à la nature sauvage de la Nouvelle-Calédonie, en passant par le charme authentique de Wallis-et-Futuna, ce film nous invite à explorer les mythes et les réalités du Pacifique.

Par Pierre Brouwers.

Format 52′