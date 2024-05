Documentaire

On le compare souvent à la Tour Eiffel… une Tour Eiffel horizontale. Conçu par les équipes françaises du célèbre ingénieur français, le Pont Long Biên est l’un des symboles architecturaux les plus célèbres de Hanoi. Malgré les bombardements américains et l’usure du temps, le pont est aujourd’hui encore parcouru chaque jour par des milliers de personnes… piétons, cyclistes et motocyclistes. Même les trains venus de Chine l’empruntent. La vieille dame de fer, rouillée, tient toujours debout. Mais jusqu’à quand ?

Le pont aujourd’hui fait l’objet de toutes les convoitises. Certains voudraient le transformer en musée, d’autres, le vendre au poids à l’état de ferraille; les marchands ambulants eux, souhaitent que rien ne bouge. Un documentaire de Bertrand Edel et Christian Auxemery.