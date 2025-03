Documentaire

La Highway 1 dévoile les paysages spectaculaires de la côte californienne, de Big Sur à Los Angeles. Sanctuaire préservé, Big Sur abrite une faune exceptionnelle où pélicans et éléphants de mer évoluent en toute quiétude, protégés par des bénévoles dévoués. Plus au sud, la route traverse des sites légendaires comme le Hearst Castle, témoin du faste de la Californie d’antan, avant d’atteindre Malibu et ses villas luxueuses, perchées entre océan et collines.

En longeant les plages mythiques de Santa Monica et Venice, la Highway 1 glisse vers Los Angeles, métropole tentaculaire où le cinéma et l’architecture moderne se côtoient. De Beverly Hills et ses demeures de stars aux studios hollywoodiens, en passant par les gratte-ciel de Downtown, le voyage s’achève dans une ville où le rêve américain se reflète dans chaque rue, entre palmiers et art de vivre californien.

Réalisation : Pierre Brouwers