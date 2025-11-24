67 000, c’est le nombre de chambres d’hôtes en France. Synonyme de chaleur et d’authenticité, les maisons d’hôtes sont de plus en plus plébiscitées par les touristes. Ouvrir et partager sa maison a ses avantages et ses inconvénients Les postulants rêvant d’ouvrir une maison sont pourtant nombreux. Il se crée près de 500 adresses par an. Qui sont ces Français, qui rêvant d’une vie moins citadine et loin du stress, ouvrent une maison d’hôtes ? Comment préparer et décorer ses chambres ? 
Réalisateur : Thyali Huynh