Documentaire

Le Fort Paté est un ouvrage militaire situé sur l’île Paté, dans l’estuaire de la Gironde, en France. Ce fort, avec le Fort Médoc sur la rive gauche et la citadelle de Blaye sur la rive droite, constituait un système défensif conçu pour protéger Bordeaux des attaques navales. Ces structures sont souvent appelées les « verrous de l’estuaire ».

Le Fort Paté a été construit au XVIIe siècle, pendant le règne de Louis XIV, sur les directives de l’ingénieur militaire Vauban, qui est l’un des plus célèbres architectes militaires de la France. Vauban a conçu de nombreux forts et ouvrages défensifs dans tout le pays, avec l’idée de créer une ligne de défense solide et cohérente.