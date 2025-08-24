Documentaire

Bienvenue dans l’Ouest américain, une terre mythique !

La côte ouest exerce depuis toujours son pouvoir d’attraction et de nombreux mythes y survivent encore. Los Angeles, Beverly Hills, Palm Springs, ces villes légendaires attirent par milliers les candidats au rêve.

Non loin de la côte, c’est une nature spectaculaire qui se donne en spectacle. Une nature aux paysages grandioses façonnés par l’implacable érosion du vent, de la pluie et des cours d’eau pendant des millions d’années.

Extrait des films : « Planète découverte – Ouest Américain, la nature rouge / Entre Californie du Sud et Arizona / Californie du Sud, de Los Angeles à San Diego »

Réalisation : Pierre Brouwers

