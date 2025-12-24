Au Mali, dans le Pays Dogon, un rituel de pêche très impressionnant se déroule sur les rives du lac Antogo.
Au Mali, dans le Pays Dogon, un rituel de pêche très impressionnant se déroule sur les rives du lac Antogo.
L’Alsace est une région située dans l’est de la France, réputée pour son mélange unique de cultures française et...
Quand le dîner d’une croisière devient une grosse arnaque
Miracle à Boracay. Le retour à la vie d’une des plus belles plages du monde aux Philippines. Comment le...
Une visite touristique assez spéciale
Les nuits fantomatiques de Palm Springs
L’Haewoojae Museum est un musée bien particulier…
La croisière de la nostalgie : 40 idoles des années 60 et 70 embarquent pour une semaine sur un paquebot...
Voyager avec un bébé peut sembler une tâche ardue, mais avec les bons réflexes, cette expérience peut devenir agréable...
Avec un territoire à 80 % inconstructible, l’île de Ré vit d’abord de son activité touristique. Quatrième plus grande...
Depuis sa source, en Suisse, jusqu’en Méditerranée, où il se jette, le fleuve traverse Lyon, le long des berges...
Au Danemark, les dérapages à la Viking sont sous contrôle
Découverte des pépites d’un terroir, ses lieux clés, son patrimoine et ses surprises immanquables à travers les visions croisées...
À la découverte de la vallée du Douro à travers trois sujets. Le Minho ardent de Souza-Cardoso – Au Portugal, en suivant...
Des vacances à petit prix, c’est possible… Depuis quelques années, les nouveaux concepts fleurissent pour attirer toujours plus de...
A travers les aventures mouvementées de Michel Strogoff, Jules Verne décrit dans son roman l’immensité de la Russie que...
Deux amis globe-trotteurs partent à la découverte de l’Argentine. À Buenos Aires, Jérémy et Anthony rencontrent Ariel. En réponse...
L’Andalousie est la région la plus chaude d’Europe, avec une pluviométrie extrêmement faible. Sophie prend la route de cette...
Pendant plus de 2000 ans, des voyageurs venus du monde entier ont emprunté les anciennes routes caravanières de Chine,...
Stéphane nous montrera un autre Bali, au-delà du tourisme de masse. Bali c’est une île aux paysages tropicaux, des...
Comme les Allemands et les Français, les Espagnols ont eux aussi une journée spécialement dédiée à la farce. Ce...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site