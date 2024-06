Documentaire



Ho Chi Minh Ville est la capitale du Vietnam. Une grande partie de ses huit millions d’habitants roulent en deux roues. C’est le point de départ du voyage en mobylette qui est proposé à travers le pays. Un voyage qui mélange détours dans le delta du Mékong, passages le long de la mer de Chine et visites dans les temples bouddhistes. Le périple se termine à Cap Camau, la ville la plus au sud du pays. Sur plus de mille kilomètres, les rencontres permettent une découverte du Vietnam d’aujourd’hui, elles sont nombreuses, attachantes et souvent inoubliables. Un documentaire d’OLIVIER CORRE.