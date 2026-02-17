Situé tout au nord de Hautes-Alpes, aux frontières de l’Italie, le Queyras demeure un espace extraordinairement préservé, paradis des passionnés de nature brute et de montagne. Depuis la place forte de Mont-Dauphin, fondée par Vauban, jusqu’au mont Viso qui culmine à 3 841 m, ses vallées, protégées par des crêtes et des sommets, abritent des merveilles de la nature dont de nombreux lacs d’altitude. Les habitants de ce territoire méconnu, ensoleillé plus de 300 jours par an, s’engagent à le protéger et à en faire vivre les traditions.