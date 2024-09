Documentaire



Entre les plages de Saint Tropez, le festival de Cannes ou le casino de Monte Carlo, la Côte d’Azur évoque luxe, glamour et farniente. Mais cette partie maritime de la Provence sait aussi être authentique avec des lieux inattendus peuplés de créateurs de génie ou d’artisans à l’extraordinaire savoir-faire, d’espaces naturels encore préservés et des traditions tenaces.

La Côte d’Azur c’est la belle française de la Méditerranée, très différente de ses voisines italienne et espagnole, qui offre une palette infinie de plaisirs et de sensations, des plus simples aux plus sophistiqués.

Un film de Eric Bacos

