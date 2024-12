Documentaire

Si Sebastian Perez est parti explorer le Rwanda c’est pour nous montrer le nouveau visage du pays aux mille collines.

Près de deux décennies après le génocide une nouvelle génération de Rwandais combat la résignation et a décidé de se prendre en main pour faire face aux problèmes du quotidien.

Pourtant, 60 % de la population y vit avec moins de 1 dollar par jour et a bien du mal à accéder aux besoins les plus élémentaires. Mais il y a dans ce petit pays ceux qui grâce au système D réussissent à survivre et à aider leurs proches.

Ce sont ces gens que Sebastian est allé rencontrer. Ceux qui en récupérant des métaux peuvent fournir de l’électricité à tout un village. Ceux qui fabriquent du charbon de bois avec des déchets organiques et même ceux qui se servent d’un savon lessive pour attraper des poissons- chats.

D Comme Débrouille au Rwanda, un autre regard sur ce pays d’Afrique Centrale dans les pas de Sebastian Perez.

Première diffusion : 23/09/2012

Un reportage de Sebastian Perez Pezzani