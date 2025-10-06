Au Burkina Faso, l’art de la marionnette est relativement récent. Comme dans la plupart des pays d’Afrique, les marionnettes traditionnelles étaient présentes, puis ont périclité jusqu’à disparaitre. Aujourd’hui de jeunes marionnettistes se sont emparés de cette pratique pour lui impulser un souffle nouveau. Les artistes créent dans un environnement fait de tout un quotidien “à l’africaine” : enfants, animaux domestiques, cuisine, rires, musique… Cette vie simple confère à leur univers créatif une formidable poésie, une énergie propre à renverser les montagnes de difficultés qu’ils rencontrent.
Réalisateur : Christian Lajoumard