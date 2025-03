Documentaire

C’est la quatrième plus grande île du monde… et surement aussi l’une des plus belles. Au large de l’Afrique, Madagascar est une île aux trésors. Une fois et demie plus grande que la France, elle recèle de nombreuses merveilles. Un peu partout sur l’île des Français tentent de mettre en valeur ses richesses : des pierres précieuses à la vanille en passant par le caviar et les plantes médicinales, nous les avons suivis dans leurs aventures.