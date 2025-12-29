Jérôme Pitorin part à la découverte d’une Martinique festive, qui a de quoi ravir les vacanciers de tous âges...
Nous observons la cathédrale de Rouen, en nous attardant sur ses majestueuses tours qui ont chacune leurs particularités. Pour...
Promesse de liberté, de beaux emplacements et de communion avec la nature, la vie en van a connu un...
Depuis la ville péruvienne de Cuzco, au coeur de la cordillère des Andes, le « Ferrocarril del Sur » permet d’accéder...
Dans la Chine du 18e siècle, alors encore appelée « Empire Céleste », s’écrit une épopée faite d’honneur, d’amour...
Certains départements ne font pas rêver. Ils ont même tendance à nous donner le bourdon… Qui accepterait un week-end...
Nous grimpons jusqu’à l’Aiguille du Midi, d’où le panorama est extraordinaire. Mais loin de nous contenter de la terrasse,...
Ce bâtiment de style néogothique est le château Savoie à Gressoney-Saint-Jean en Vallée d’Aoste. Il était la résidence d’été...
Des dégradés de bleus qui se déclinent à l’infini, des plages splendides et solitaires ourlées de récifs coralliens et...
Diego, Moukha et Vitali arrivent à Sotchi et réalisent que personne n’avait réservé d’hôtel. Mais cela n’est pas un...
Traverser les 2500 Km de la chaîne himalayenne en parapente, du Pakistan au Tibet en passant par l’Inde et...
Si tout est l’histoire, « La France aux mille villages », en fait indéniablement partie, riche et savoureuse… Vous découvrirez ce...
Nous vous proposons un voyage entre terre et mer, le long des rives de l’un des plus grands fleuves...
De la côte méditerranéenne aux immensités sahariennes, l’Algérie recèle une incroyable palette de paysages, de cultures et de richesses...
Dans le port de Papeete, le Mareva Nui, long d’une soixantaine de mètres, embarque 1250 tonnes de produits en...
Sur les bords de l’Elbe, les contours des grues et des énormes bateaux rappellent que l’âme d’Hambourg se...
Avec l’écrivain Song Sok Zé, originaire de la région d’Andong dans le cœur du pays, nous partons à la...
Sundarbans, « belle forêt » en langue bengali ! La plus vaste mangrove du monde irriguée par les bras...
L’île Maurice, joyau de l’océan Indien, est réputée pour ses plages paradisiaques, ses eaux cristallines et sa culture riche....
Ancienne province du royaume de France, la Gascogne contemporaine regroupe trois pays fiers de leur histoire mouvementée : le...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site