Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Vacances originales : chantier patrimonial pour jeunes 2 adolescents de 15 et 17 ans, Albin et Cléila ont décidé de passer des vacances originales : à...

Documentaire Un quatre étoile pour le prix de deux Antoine est l’un des acheteurs d’un site internet. Son travail, c’est d’obtenir le meilleur prix à votre place. Et...

Documentaire Pigna, plus beau village de Haute-Corse Pigna est considéré comme l’un des plus beaux villages de Haute-Corse… et de France ! Sophie Jovillard vous emmène...

Documentaire Croisières low-cost, bon plan ou arnaque ? Les croisières low-cost peuvent être à la fois un bon plan et une source de problèmes, tout dépend de...

Documentaire La morabeza, l’âme du Cap-Vert A l’instar de la dolce vita italienne, le Cap-Vert a sa philosophie de vie bien à lui : la...

Documentaire Vacances : les nouveaux mobil-home vont vous séduire Près de 20 000 mobil-home se vendent chaque année en France et on en compte près de 250 000...

Conférence Comment préparer son voyage en vélo Préparer un voyage à vélo demande un savant mélange d’anticipation, de pragmatisme et d’envie d’aventure. Avant même de pédaler,...

Documentaire Nouvelle Calédonie : la sagesse du peuple Kanak « C’est pas dans les choses que l’on trouve le bonheur, mais dans notre façon de vivre, dans l’humain. » nous...

Documentaire Chroniques d’en haut – Les chemins de l’histoire De l’Abbaye de Hautecombe à la ville classée de Briançon, en passant par les mystérieux souterrains de Lyon :...

Documentaire Terre des mondes- Les îles bretonnes \r

\r

Des rencontres avec des habitants de Bréhat, Sein, Groix ou encore Belle-Ile, permettent d’appréhender le quotidien de ces îliens...

Documentaire Biarritz : de la villa Eugénie à la villa Boulart Biarritz, joyau de la côte basque, fascine par son histoire riche et son patrimoine architectural exceptionnel. Deux édifices emblématiques...

Article À la découverte de la Costa Brava La Costa Brava, littéralement la « côte sauvage », est une région côtière située dans le nord-est de l’Espagne, en Catalogne....

Documentaire Streetosphère – Londres Quentin Largouët et Tanguy Malibert redécouvrent ici Londres. Ils y feront la rencontre de Christian Naagel qui réinvente les...

Documentaire Chine – Hong Kong Aujourd’hui Embarquement vous invite à découvrir une fusion fascinante entre l’ancien et le moderne, entre l’Extrême-Orient et l’Occident. À...

Documentaire Et l’ordinateur créa Cancún Cancún, un nom qui évoque l’exotisme caribéen, des escapades au soleil, des téquilas sous un parasol et un air...

Documentaire Sur les traces de l’Arabie heureuse Pour rejoindre le royaume de Sinbad, au Sud de la péninsule Arabique, la route s’annonce parsemée de paysages et...

Documentaire Reclus sur l’île Kerguelen A 13000 km de la France métropolitaine, Crozet, Kerguelen, Amsterdam sont tellement isolées que même aujourd’hui on n’y accède...