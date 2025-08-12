Documentaire

Au Maroc, la lumière joue avec les paysages. Façonnées par le vent et sculptées par le soleil, les dunes de sable rouge créent un tableau différent à chaque pas. Des profondeurs des oueds aux plus hauts sommets, un paysage frais et majestueux se déploie sans cesse.

Au village marocain de Tidrarine, le rouge de la terre symbolise la virilité et la puissance. Dans ce village, tous les hommes sont des cavaliers. Cet art guerrier traditionnel fait appel à la bravoure du cavalier, à la puissance de l’animal et aux coups de feu.

Dans la ville royale de Fès, qui est la capitale culturelle et spirituelle du Maroc, les tanneurs considèrent le rouge comme la couleur la plus noble.

Dans le dédale de la médina, classée patrimoine mondial de l’Unesco, les mosaïques, le marbre, les façades en stuc et le bois précieux côtoient les échoppes des marchands. C’est là que se trouve la richesse de Fès.

Les paysages du Grand Sud marocain ont toujours attiré les plus grands cinéastes. Orson Welles, Alfred Hitchcock et Martin Scorsese ont tous tourné certains de leurs films les plus célèbres au Maroc, notamment à Ouarzazate, la porte du désert aux allures d’Ouest américain.

Extrait du film : « Les couleurs du Maroc – Rouge »

Réalisation : Fanny Tondre

