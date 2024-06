Documentaire



L’archipel des Canaries est une destination touristique populaire. Malgré cet afflux, ces îles volcaniques malmenées par la nature ont su préserver des espaces de toute beauté qui enchantent le voyageur prêt à sortir des sentiers battus. Avec une culture imprégnée par l’Amérique du Sud et une situation géographique proche des côtes nord-africaines, les Canaries sont terres de mélange. Cet archipel espagnol garde encore bien des secrets et chacune de ses îles affiche un caractère propre où l’art se mêle souvent aux décors naturels et sauvages et où le charme des villages traditionnels se marie au spectacle de superbes plages désertes.

Tenerife – La grande Canarie – Lanzarote – Fuerteventura – La Gomera – La Palma – El hierro – Alegranza – Montana Clara

Un film écrit par Eric Bacos

Réalisé par Eric Bacos