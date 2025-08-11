Documentaire

Le vert, c’est le symbole de la nature et de la vie. Au Maroc, le vert, c’est la couleur douce des grandes palmeraies qui s’étalent le long de la vallée du Drâa. Cette plante aux fruits d’or cachent sous ses palmes ce qui était l’aliment essentiel des nomades et qui reste de tous les rituels dans la vie d’un marocain.

Mais le vert, c’est aussi celui qui protège. À Tinzouline, une coopérative de femmes produit le henné naturel à partir de feuilles séchées. Pour ces femmes qui se nourrissent de croyances populaires, le henné vert est cette poudre magique qui les aide dans toute leur vie.

Enfin et avant tout, le vert reste la couleur de l’Islam. Le plus digne représentant de cette couleur sacrée, c’est l’édifice religieux le plus haut du monde, la fameuse mosquée Hassan II, érigée en partie sur la mer à Casablanca.

Extrait du film : « Les couleurs du Maroc – Vert »

Réalisation : Jean FROMENT

