Rien de tel que de se retrouver dans un vrai bistrot aveyronnais : Le bistrot Mélac ! C’est une adresse incontournable du 11e. Ici on pousse la porte et on se retrouve en Aveyron.
Rien de tel que de se retrouver dans un vrai bistrot aveyronnais : Le bistrot Mélac ! C’est une adresse incontournable du 11e. Ici on pousse la porte et on se retrouve en Aveyron.
Depuis longtemps, les sports d’hiver ont fait la renommée de Gérardmer, capitale des Hautes Vosges. La ville a accueilli...
Miami n’est pas simplement une ville, c’est une expérience sensorielle vibrante où l’architecture Art déco rencontre l’azur de l’Atlantique....
De l’autre côté du globe, à quelques lieues seulement de l’Antarctique aux limites de l’océan pacifique, se déploie un...
Une famille, 6 enfants élevés en pleine nature, 50 chevaux sauvages, une plage, une montagne et une maison perdue...
C’est un des spots de surf les plus réputées au monde. La vague géante de Nazaré au Portugal, attire...
Dans l’archipel des Bijagos, une cérémonie, qui en appelle aux esprits, consiste à décapiter un poulet à l’intérieur d’une...
A Singapour, les jardins artificiels « Gardens by the Bay » sont spectaculaires.
Sophie Jovillard découvre la Corse, cette île sauvage, farouchement campée sur ses traditions, aux paysages contrastés, entre mer et...
Sur les côtes du Finistère, les ressources halieutiques s’amenuisent. Rencontre avec des Bretons qui se battent pour préserver leurs...
Pénétrez dans une usine située dans le Jura où l’on fabrique des jouets en bois. Un documentaire de Visites...
Longtemps, le Cap de Bonne Espérance s’est appelé Cap des Tempêtes. Un monstre s’y cache, il attire les navires...
Les phallus sont à la fête dans ce coin de l’Himalaya…
La Géorgie, pays de cocagne niché entre les majestueuses chaînes montagneuses du grand et du petit Caucase, se distingue...
Déjà auteur de plusieurs films consacrés au Canada, Pierre Brouwers vous invite cette fois à suivre sa caméra sur...
Ici on perd des degrés mais on gagne en qualité de vie
Le littoral de la Picardie depuis l’embouchure de la Bresle à la Baie d’Authie avec en son centre la...
En traversant le Zimbabwe et la Zambie, Philippe Gougler s’offre un périple inoubliable en Afrique australe. Il traverse une...
Randonneuse confirmée et passionnée, Julie Raynaud a choisi pour compagnon de route le petit mais costaud Tao, cheval Auvergne,...
Gérald Ariano vous emmène en Eure et Loir pour découvrir les beautés de ce département français. Au programme, une...
L’équipe de Wéari décolle direction Maré à l’occasion de la fête du Ura. En langue Nengone, le Ura est...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site