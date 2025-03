Documentaire

Depuis le vert des Pyrénées jusqu’au bleu de la Méditerranée, les Pyrénées-Orientales offrent une diversité impressionnante de paysages. A l’ouest, ce sont les montagnes et leurs stations de ski. Sur la route vers la mer, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes héberge plusieurs magnifiques villages perchés. Enfin, la Méditerranée dévoile ses plages ensoleillées et ses criques sauvages. Ce contraste saisissant fait de ce département un lieu de vacances idéal, où l’on peut pratiquer des sports d’hiver le matin et profiter du soleil l’après-midi, tout en découvrant la culture catalane, sa gastronomie et son architecture.