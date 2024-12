Documentaire

Après un vol en montgolfière au-dessus du désert, Jérôme Pitorin propose un road-trip du nord au sud de la Jordanie. Ce pays, six fois plus petit que notre Métropole, est en paix depuis plus d’un siècle, même s’il se situe dans une zone géopolitique tendue. Il compte de nombreux sites exceptionnels, à l’image de la cité de Petra, classée parmi les sept merveilles du monde moderne.

Au programme :

– Entre mer et désert

– Success story de femmes

– Les 100 ans de la Jordanie, la communauté circassienne

– La cuisine jordanienne

– En Jordanie, on n’a pas d’eau ni de pétrole mais on a des idées

– Sur la trace de l’oryx