Documentaire

Au sud de la Chine, chez les Na, le mariage n’existe pas et les femmes se partagent le pouvoir.

Dans un village perché dans les montagnes, Erchema vit coupée du monde. Ce petit coin de paradis constitue tout son univers. A 13 ans, comme le veut la tradition, Erchema deviendra femme. Elle devra interrompre sa scolarité pour travailler aux champs et participer à nourrir la famille, car c’est elle la prochaine cheffe.

Mais de l’autre côté des montagnes, au bord du lac Lugu, sa grande sœur Lamu est allée à l’encontre de la tradition et de la volonté familiale. Elle s’est mariée et a eu un enfant qu’elle élève seule avec son mari. Cier et Lamu sont prêts à tout pour s’opposer à la décision du clan et ainsi permettre à Erchema de poursuivre sa scolarité.

Va-t-elle oser défier la tradition pour assurer son avenir ? Car de son choix dépend la survie du clan tout entier…