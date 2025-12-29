Documentaire

Dans la Chine du 18e siècle, alors encore appelée « Empire Céleste », s’écrit une épopée faite d’honneur, d’amour et de trahison.

Des mers de bambous de l’Anhui jusqu’aux sommets vertigineux des Monts Huangshan et aux portes du désert du Taklamakan, deux maîtres de kung fu et virtuoses des arts martiaux partent à la recherche d’une épée dérobée.

Une quête mythique, dans un idéal d’honneur, de justice, d’amour et de courage, sur les traces de Tigre et Dragon.

Documentaire : Terres de Cinéma – Sur les traces de Tigre et Dragon (2017)

Un documentaire de Fanny Tondre

