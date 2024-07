Documentaire

La Chine est le pays que Sophie découvre cette semaine. Pékin nous livre les secrets de la construction de la muraille de Chine. Le Temple du Ciel situé dans un parc de 2510 ha, et le palais impérial nous ouvriront leurs portes. Un détour par Shanghai et la province du Yunnan, Sophie nous emmène dans une Chine traditionnelle, contemporaine et nouvelle.