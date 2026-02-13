Situé au sud-est de la République Dominicaine dans les Caraïbes, Punta Cana offre un décor de carte postale avec ses quarante kilomètres de plages de sable fin. Chaque année, la ville accueille 5 millions de visiteurs dont 400 000 Français. Si l’affluence touristique est très forte dans la station balnéaire, c’est parce qu’elle propose des séjours tout compris à des prix défiant toute concurrence.
Seulement, aujourd’hui, les touristes sont à la recherche de vacances différentes, loin du bruit et de la foule. La République Dominicaine l’a bien compris et parie aujourd’hui sur le luxe à prix abordable, même si ces deux mots sont a priori antinomiques.
Quand les Seychelles ou les Maldives proposent des chambres à 1 000 euros par jour, Punta Cana affiche des prix 2 à 3 fois moins chers, qui plus est en formule « all inclusive » ! Alors comment ces hôtels font-ils pour offrir du luxe à prix cassé ? La promesse est-elle vraiment tenue ? Que faut-il penser de ces formules « all inclusive » qui réservent parfois leurs lots de surprises ?
Les formules tout compris sont-elles vraiment de bonnes affaires ? Quelles sont les méthodes des hôteliers pour faire augmenter la note ?