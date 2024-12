Documentaire

Le département des Alpes de Haute-Provence, aussi riche que varié, conjugue à merveille les eaux turquoise des lacs et les falaises éblouissantes et abruptes de grès.

Dans les hautes montagnes de l’Ubaye, l’architecture de la ville de Barcelonnette est un héritage bien singulier venu tout droit du Mexique. A quelques pas de là, à plus de 2000 mètres d’altitude, se trouve le lac Noir. Dans le pays de Banon, au coeur d’un paysage si cher à l’écrivain Jean Giono, on peut admirer le village perché de Simiane-la-Rotonde et l’abbaye de Valsaintes. Enfin, impossible de manquer les splendeurs des gorges du Verdon et la forêt pleine de mystère des Grès d’Annot.

Réalisé par Mélodie Prost

© MORGANE PRODUCTION