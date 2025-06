Documentaire

Chicago, troisième plus grande ville des États-Unis, est à la fois une cité verte et industrielle, marquée par un riche héritage architectural. Alexandra explore cette ville-mosaïque, entre kayak urbain, gratte-ciels signés par les plus grands, et quartiers aux identités fortes. À Pilsen, elle découvre la tradition des fresques murales mexicaines, symbole d’expression communautaire. Plus loin, elle suit le parcours de Maggie Anderson et son mari, engagés dans « The Empowerment Experiment » pour soutenir l’économie afro-américaine. Car Chicago, très ségréguée, est aussi la ville des inégalités et des violences, notamment dans le South Side. Dans le quartier d’Austin, un débat avec Ron le barbier ouvre sur la lutte contre la criminalité, où l’association Cease-Fire œuvre à pacifier les rues. Enfin, Alexandra plonge dans la scène culturelle de Chicago, du blues au square dancing, à la rencontre de ceux qui font vibrer l’âme du Midwest.